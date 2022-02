Kurt Block wohnt direkt am Zaun, eine Ecke seines Hauses liegt an der 25-Meter-Risikozone. Von den Fenstern zur Straße aus hat er den Kieshaufen im Blick. Auch das Loch hat er damals, vor 20 Jahren vom Fenster aus erstmals gesehen, am Morgen des 24. Februar 2002. Seine Frau habe in der Nacht merkwürdige Geräusche gehört, erzählt er, als ob Schnee über das Dach rutsche. Ihm war nur ein muffiger Geruch aufgefallen. Aber erst am Morgen sahen sie, was da passiert war, gleich schräg gegenüber in Nachbars Garten.