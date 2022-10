205 Wasserkraftwerke gibt es in Thüringen. Von den ganz großen an den Thüringer Talsperren bis hin zu kleinen mit nur ein paar Kilowatt. Die erzeugte Strommenge betrug laut Landesamt für Statistik 2020 knapp 180 Gigawattstunden. Das entspricht der Ausbeute von fünf bis zehn modernen großen Windrädern, je nach genauer Größe und Standort. 1,6 Prozent des in Thüringen erzeugten Stroms kommen aus Wasserkraft. Zum Vergleich: Das Windkraft-Aufkommen lag 2020 etwa 18-mal so hoch, aus Biogasanlagen kam zehnmal mehr, Solarstrom gab es fast neunmal so viel.