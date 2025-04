"Zu der Idee kam es eigentlich schon im Januar nach der Weihnachtszeit, weil wir das schlechte Wetter überbrücken und die Kinder beschäftigen wollten", sagt Katharina Bönsch aus Kupfersuhl. Deshalb hatten Mutter Katharina und Vater Marcus den Einfall, zusammen mit den Kindern zu basteln.

Bildrechte: MDR/Bastian Albrecht

Der zweijährige Josef, die acht Jahre alte Mathilda und die elf Jahre alte Emilia Bönsch waren sofort dabei und bauten kleine Türen aus Holz - ganz individuell gestaltet, so wie sie sich den Eingang ihrer kleinen Fee vorstellen. Schnell war auch eine geeignete Stelle für die fertigen Türen gefunden.

Vier Eichen machen den Dorfcharakter perfekt

Fußläufig gut zu erreichen: Der Eichkopf zwischen Kupfersuhl und Ettenhausen an der Suhl. Dort fand die Familie den perfekten Ort, erklärt Katharina: "Wir haben vier Bäume gesucht, die sich ein bisschen gegenüberstehen, damit es so einen kleinen Dorfcharakter gibt."

Wir waren mal anderthalb Wochen nicht im Wald und waren total erfreut, total überrascht, dass so viele schöne Dinge hinzugekommen sind. Katharina Bönsch

Dort haben die drei Kinder dann ihre Türen angebracht. "Wir fanden das Ensemble der vier Eichen besonders schön, weil man auch einen tollen Blick in den Thüringer Wald und so ein bisschen in die Rhön hat", so Katharina Bönsch weiter. Dadurch konnten die Kinder nicht nur basteln, sondern waren auch gleich draußen in der Natur.

Bildrechte: MDR/Bastian Albrecht

Nachdem die ersten Türen angebracht wurden, war klar: Das Projekt geht weiter, denn den Kindern macht es nach wie vor großen Spaß, eine eigene kleine Welt zu erschaffen. "Unsere drei Feen sollten im Wald nicht so alleine bleiben und es sollte ein richtig buntes, großes Dorf werden, damit sich auch Leute, die hier vorbeikommen, daran erfreuen können", erklärt die elf Jahre alte Emilia.

Ein Feendorf, das ständig wächst

Deshalb entsteht nach und nach ein immer größeres Feendorf. Sogar ein Wegweiser am Rand des Kupferpfades weist Spaziergänger auf das Projekt hin.

Bildrechte: MDR/Bastian Albrecht

Marcus Bönsch hat außerdem extra Wege angelegt und mit Ästen markiert, damit Schaulustige sich das Feendorf genauer anschauen können. "Es hat eigentlich mit einem Weg angefangen, aber jetzt sind es schon fünf oder sechs Wege, die ich gebaut habe", sagt Marcus Bönsch. Und ein Ende ist nicht in Sicht, denn im Feendorf "Jothilia" kommt immer mehr hinzu.

Mittlerweile gibt es neben den drei Türen mit den Namen der Kinder auch ein Waldbad mit Rutsche, den Kindergarten "Morgentau" mit einem Fahrradständer davor, eine Schneckenpost, das Restaurant "Zum Hirsch", die Eichelbank, eine Weihnachtsbaum-Plantage, einen Brunnen und eine Drachenhöhle. Laut Mathilda sollen demnächst auch noch eine Schule und eine Tierarztpraxis von Doktor Eichhorn entstehen.

Bildrechte: MDR/Bastian Albrecht

Vom Familienprojekt zum Gemeinschaftswerk

Was ursprünglich als Familien-Projekt geplant war, hat sich inzwischen in den umliegenden Orten herumgesprochen, denn nicht nur Familie Bönsch baut an dem Feendorf. Auch andere Menschen haben sich dem Feendorf angeschlossen und beispielsweise an der Schneckenpost einen Parkplatz mit Postautos aus Schneckenhäusern gebastelt, einen Pferdehof oder ein Fußball-Stadion gebaut.

Was mich persönlich total freut, dass alles aus Naturmaterialien gebaut wird. Katharina Bönsch

"Wir waren mal anderthalb Wochen nicht im Wald und waren total erfreut, total überrascht, dass so viele schöne Dinge hinzugekommen sind", sagt Katharina. "Was mich persönlich total freut, dass alles aus Naturmaterialien gebaut wird. Also wir wollen eigentlich, dass kein Plastik, kein Müll hier oben landet, damit es im Wald oder auf den Feldern nicht verstreut wird", so Katharina weiter. Deshalb findet sie es super, dass sich alle daran gehalten haben.

Bildrechte: MDR/Bastian Albrecht

Ostern im Feendorf