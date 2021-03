Bei einem Brand in einem mehrgeschossigen Wohnhaus in Bad Salzungen sind ein Mann und ein Kind schwer verletzt worden. Nach Informationen der Polizei war das Feuer am Sonntagabend in der Küche einer Wohnung ausgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte vermutlich zu heißes Öl Feuer gefangen. Der 30-jährige Mann und das dreijährige Kind wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.