Am Philipp-Melanchton-Gymnasium in Gerstungen im Wartburgkreis hat es am Freitagmittag einen Gefahrguteinsatz der Feuerwehr gegeben. Eine Sprecherin des Landratsamtes bestätigte MDR THÜRINGEN den Einsatz. Laut Polizei hatten sieben Kinder nach Betreten des Chemieraumes Augenreizungen und klagten über Unwohlsein. Sie wurden demnach in einem Krankenhaus behandelt.