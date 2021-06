Die Elfjährige hat wie einige andere bereits in der Kindergruppe angefangen. So auch die Zwillinge Bill und Leon Schnitter. Den beiden Zwölfjährigen gefällt vor allem, Freunde zu treffen und an Wettkämpfen teilzunehmen. Jonas Noreck sagt: "Es ist eine schöne Abwechslung und man lernt viel. Zum Beispiel Erste Hilfe, die man später für den Führerschein gut gebrauchen kann."

In zwei Teams stellen sie sich auf und dann läuft einer nach dem anderen mit einem Wasserbecher in der Hand Slalom durch die Kegel. Am Ende der kurzen Strecke wird das Wasser in einen Eimer geschüttet und dann geht es wieder zurück zum Team wie beim Staffellauf. Am Ende misst die Feuerwehrfrau Anik Weidlich den Wasserstand in den Eimern. Das Team, das am wenigsten verschüttet hat, gewinnt.