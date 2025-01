In Treffurt im Wartburgkreis brennt seit dem frühen Montagmorgen das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr. Die Polizei geht bereits jetzt von einem Schaden in Millionenhöhe aus. Wie eine Polizeisprecherin MDR THÜRINGEN sagte, sind aktuell mehrere Feuerwehren, teilweise auch aus Hessen in der Friedrich-Ebert-Straße im Einsatz.