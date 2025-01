Treffurt Millionenschaden bei Brand in Feuerwehrgebäude - alle Feuerwehrautos zerstört

13. Januar 2025, 13:47 Uhr

Nach einem Brand in der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr in Treffurt im Wartburgkreis ist ein Millionenschaden entstanden. Auf bis zu sieben Millionen Euro schätzt der Bürgermeister die Schäden. Alle Feuerwehrautos brannten aus. Die umliegenden Wehren helfen den Kameraden in Treffurt vorübergehend mit ihren Feuerwehrautos aus.