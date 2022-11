Mit einem Gestell aus Dachlatten haben die Angler die Fische gerettet. Am Abflusskanal ist die Sperre ausgelegt. Dort warten die Angler auf die Fische, nachdem der Schieber geöffnet worden ist. Die Idee dafür hatte Vereinschef Wolfgang Wehnemann, um möglichst viele Hechte, Karpfen und Schleie zu retten. Dass besonders viele junge Fische in der Auffangsperre landen, freut ihn ebenso. Ingesamt drei Tonnen haben die Angler herausgefischt, schätzt Wehnemann.

Mit großen Behältern sind die herausgefischten Tiere auf die andere Seite in die Fischresidenz gebracht worden. In den nächsten Tagen sollen weitere Fische aus einem großen Restloch am Talsperrenboden mit Keschern herausgeholt werden, um in dieser Bleibe die Situation zu entspannen.