Nach Polizeiangaben greifen Schleuser die Menschen aus Syrien, Afghanistan oder Irak sehr häufig in Rumänien oder Bulgarien auf. Ein paar Tage lang bringen die Menschenschmuggler die Migranten in geheimen Unterschlupfen unter. Dort müssen sie so lange warten, bis sie auf Lkw-Ladeflächen oder in Kleintransportern versteckt werden. Einige Speditionen sind Teil der Schleuser-Netzwerke. Andere Fahrer bringen die Flüchtlinge ohne eigenes Wissen über die Grenze.