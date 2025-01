Eine Fußgängerin ist im Wartburgkreis laut Polizei am Straßenrand vermutlich angefahren und mit schweren Verletzungen zurückgelassen worden. Die 31-Jährige sei bisherigen Erkenntnissen nach am Freitagabend gegen 18.15 Uhr am Rand der Bundesstraße 7 nahe Krauthausen in Richtung Creuzburg unterwegs gewesen. Dabei wurde sie von einem Fahrzeug angefahren, wie die Polizei mitteilte.