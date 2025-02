Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Modebranche Eisenacher Friseurin stylt Models auf Fashion Week in New York

06. Februar 2025, 17:33 Uhr

Für Corinna Hohlbein aus Eisenach beginnt am Donnerstag eine ganz besondere Woche: Die Friseurmeisterin ist zum ersten Mal in New York bei der Fashion Week - und arbeitet dort in einem großen deutsch-amerikanischen Styling-Team mit. Gemeinsam gestalten sie die Frisuren der Models auf dem Laufsteg. Zeitdruck, lange Tage, Stress - darauf freut sich die 40-Jährige.