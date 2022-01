Mehr Service für den Nordkreis

Das Landratsamt ist nun an zwei Orten in der Stadt präsent. In die bisherige Außenstelle in der Thälmannstraße investiert der Wartburgkreis rund 2,5 Millionen Euro. Die Arbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen, sagt Landrat Reinhard Krebs (CDU).

Im Frühjahr wird noch ein Zwischenbau mit Fahrstuhl errichtet, auch weitere Parkplätze sollen entstehen. Durch einen Ringtausch mit Stadt und Wartburgsparkasse hat der Landkreis außerdem ein Gebäude an der Rennbahn angemietet und renoviert. Dorthin sind im Lauf des Jahres nach und nach vor allem die Beschäftigten der städtischen Sozialverwaltung umgezogen. So konnte ein teurer Neubau in Eisenach vermieden werden, freut sich Krebs. Archivaufnahme von den Bauarbeiten in der Außenstelle des Landratsamts Wartburgkreis in der Thälmannstraße in Eisenach. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Knapp 200 Arbeitsplätze bietet das Landratsamt künftig in Eisenach. Die Außenstellen sind auch für die Menschen im nördlichen Landkreis gedacht, sagt der Landrat. Die Treffurter, Behringer und Mihlaer können dort ihre Angelegenheiten klären lassen, müssen nicht extra in die Kreisstadt Bad Salzungen reisen.

Beide Partner gewinnen

Das Land belohnt die Mühen der Fusion mit viel Geld: Insgesamt 42 Millionen Euro wurden im Zukunftsvertrag zugesagt, den der Landtag 2019 beschlossen hatte. Davon entfallen 18,5 Millionen auf die Stadt, 23,5 Millionen auf den Landkreis, gezahlt über mehrere Jahre.

Landrat Reinhard Krebs ist jetzt für den größten Landkreis in Thüringen verantwortlich. Bildrechte: MDR/Ruth Breer Beide gewinnen, ist sich Landrat Reinhard Krebs sicher: die Stadt könne jetzt finanziell freier atmen. Der Landkreis übernehme die staatlichen Aufgaben, könne sie bündeln und damit effizienter für die gesamte Region erfüllen. Mehr Energie könne man künftig gemeinsam in Infrastrukturprojekte stecken, beispielsweise in den Straßenausbau oder in Bildung und Ausbildung, hofft Krebs.

Botschaften für das Land

Bei Oberbürgermeisterin Katja Wolf schwingt noch etwas Wehmut mit, denn so ganz freiwillig hat Eisenach die Kreisfreiheit nicht aufgegeben. Aber auch sie setzt auf mehr Gemeinsamkeiten, die die Region stärken: bei der Wirtschaftsförderung beispielsweise und beim Tourismus. Sie hofft, dass die gewachsene Sozialstruktur in der Stadt erhalten bleibt und vom Landkreis anerkannt wird. "Zusammenwachsen geht nicht über Nacht", sagt Wolf. Das Hauptziel aber sei, wieder finanziell handlungsfähig zu werden. Dabei, setzt die Oberbürgermeisterin noch hinzu, werde sie das Land aber nicht aus der Pflicht entlassen.

Zusammenwachsen geht nicht über Nacht. Katja Wolf Oberbürgermeisterin Eisenach

Auch Landrat Reinhard Krebs hat eine Botschaft für das Land. Der Wartburgkreis sei jetzt mit Abstand der größte Landkreis in Thüringen - und auch der wirtschaftlich stärkste. "Man möge bitte in Erfurt immer wieder gerne in diese Richtung schauen und uns unterstützen." Auf Westthüringen werden vermutlich auch andere Kommunalpolitiker in Thüringen in den kommenden Jahren genauer schauen: Seit vielen Jahren vollzieht sich dort die einzige Kreisgebietsreform im Land. Sie könnte zum Modell für andere werden.