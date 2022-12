So etwas darf laut Gesetz nur über Kreisgrenzen hinweg gezahlt werden, erklärt Wolf. Oder die Stadtbibliothek: Da will Eisenach ähnlich behandelt werden wie die Kreisstadt Bad Salzungen, wo der Landkreis die Bibliothek fördert.

"Es braucht noch etwas, bis zusammenwächst, was zusammengehört", sagt auch der Vorsitzende der SPD-FDP-Fraktion, der Eisenacher Michael Klostermann. Für spezifisch städtische Belange wie beispielsweise die Freiwilligenagenturen müssten Mehrheiten organisiert werden, weil die Eisenacher im Kreistag in der Minderheit sind.

Am Ende, so Klostermann, "muss das bessere Sachargument zählen". Auf der anderen Seite sei jetzt möglich, was die Stadt alleine über Jahre nicht habe stemmen können - wie ein zentraler Berufsschulstandort in Eisenach beispielsweise.