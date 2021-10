Erinnern an Bewegungen in Polen und Ungarn

Waigel würdigte die Wegbereiter und Unterstützer des Einigungsprozesses. Er erinnerte an die Bewegungen in Polen, Ungarn und in der Tschechoslowakei sowie an die friedliche Revolution in der DDR, als Menschen mit Kerzen in der Hand das SED-Regime herausgefordert hatten.

Es habe keinen besseren Verbündeten gegeben als die USA mit Präsident George Bush, und Michail Gorbatschow habe in der Sowjetunion Machtverlust in Kauf genommen statt seine Politik von Glasnost und Perestroika aufzugeben. Helmut Kohl schließlich habe durch sein klares Bekenntnis zu Europa Misstrauen abgebaut.

An der Gedenkstätte Point Alpha wird traditionell am 2. Oktober die Deutsche Einheit gewürdigt. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Gottesdienst in der Gedenkstätte Point Alpha

Vor dem Festakt hatte der frühere Finanzminister gemeinsam mit Politikern aus Hessen und Thüringen Kränze an einem Denkmal an der Gedenkstätte niedergelegt. Es erinnert an die Opfer der deutschen Teilung, an die friedliche Revolution von 1989 und an die Beteiligten der Wiedervereinigung.

250 Menschen verfolgten anschließend den Festakt. Für Sonntagvormittag ist in der Gedenkstätte ein ökumenischer Gottesdienst geplant. Der traditionelle Familientag fällt auch in diesem Jahr coronabedingt aus. An der Gedenkstätte Point Alpha in Geisa wird der Tag der Deutschen Einheit traditionell am Vorabend gewürdigt. Theo Waigel war von 1989 bis 1998 Finanzminister.