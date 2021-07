Was ist ein An-Institut? Ein An-Institut ist eine selbstständige Einrichtung an Hochschulen oder Hochschulen. Sie ist organisatorisch, personell und räumlich mit diesen verbunden, ist allerdings kein Bestandteil dieser. In der Regel sind An-Institute privatrechtlich organisiert als eingetragener Verein oder Stiftung organisiert. Sie unterscheiden sich dadurch von Instituten an Universitäten und Hochschulen.