Eine Stichwahl entscheidet in zwei Wochen über den hauptamtlichen Bürgermeister in Gerstungen im Wartburgkreis. In der ersten Runde lieferte sich am Sonntag die parteilose Bürgermeisterin Sylvia Hartung ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem der beiden Herausforderer, Tim Rommert.