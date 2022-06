Mit dem biblischen Kampf von David gegen Goliath ist der Streit von Gerstungen gegen den Kalikonzern K+S oft verglichen worden. Ein Jahrzehnt lang, von 2007 bis 2017, hatte die Gemeinde in Westthüringen versucht, die Laugenversenkung des Werks Werra an der hessisch-thüringischen Landesgrenze juristisch zu verhindern. Sie sorgte sich um ihr Grundwasser, stellte immer wieder erhöhte Salzkonzentrationen in ihren Brunnen fest. Zwei der damals fünf Brunnen hätten nicht voll genutzt werden können, sagt der langjährige Leiter der Gemeindewerke Gerstungen, Ulf Frank. Deshalb habe man "auch mit harten Bandagen gestritten".

Am Montagmittag trafen sich die einstigen Verhandler erneut - an einem Hochbehälter oberhalb der Gemeinde. Zum Abschluss des Investitionsprojektes gab es Sekt, Schnittchen und Bratwurst. Der Hochbehälter war als letzter Teil des Pakets deutlich erweitert worden, kann jetzt die vierfache Menge Wasser bereithalten, 1.200 statt bisher 300 Kubikmeter. Damit lassen sich Havarien oder Reparaturen leichter überbrücken. Außerdem hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren neue Brunnen und viele Verbindungsleitungen gebaut, auch in den neuen Ortsteilen der inzwischen vergrößerten Kommune.