Auf dem Polizeirevier in Bad Salzungen im Wartburgkreis hat ein Mann am Mittwoch ungewollt einen größeren Einsatz ausgelöst. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte, hatte der 57-Jährige dort eine Handgranate abgegeben. Diese habe er zuvor in einer schwarzen Tasche in einem Müllcontainer in der Straße "Untere Beete" gefunden.