Am 25. September schuf der Versorger Fakten und baute die Gasuhr aus. In Ruhla ist es ohnehin immer etwas kälter als beispielsweise in Eisenach - drei bis vier Grad, heißt es in der Bergstadt. "Ganz furchtbar" findet Katrin Ratz die Situation. Die junge Frau war erst im Juni eingezogen, nun das. Duschen kann sie bei Freunden. In der Wohnung zieht sie sich dick an, beim abendlichen Fernsehschauen hilft eine Decke. "Aber jetzt wird's Winter! Das ist eine Katastrophe."