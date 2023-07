Kontrolle im Bergbaugebiet Hubschrauber mit Rahmen wochenlang im Tiefflug über Werratal

Hauptinhalt

In den Gemeinden des Werra-Kali-Reviers ist die Sorge um das Grundwasser stets gegenwärtig. Deshalb muss das Kaliunternehmen K+S die Qualität ständig kontrollieren. Das geschieht an punktuellen Messstellen, aber auch mit Hubschraubern, die die gesamte Fläche mit in den Blick nehmen. Mindestens sechs Wochen werden die Flüge in geringer Höhe über der Region dauern.