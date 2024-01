Im Eisenacher Ortsteil Hörschel fließen in diesem Jahr knapp 1,7 Millionen Euro in den Wanderparkplatz am Rennsteigbeginn. Vom Wirtschaftsministerium erhielt die Stadt am Donnerstag einen Förderbescheid über rund 1,2 Millionen Euro. Mit dem Geld soll der bestehende Parkplatz um ein Drittel vergrößert und ausgebaut werden.