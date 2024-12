Keine ruhige Adventszeit auf der Baustelle: Direkt an der Bundesstraße 19 am Rennsteig sind zahlreiche Handwerker in einem Neubau unterwegs - Sanitärinstallateure, Heizungsbauer, Elektriker. Eine Dachdeckerfirma schließt letzte Lücken im Dach, die Gauben im Mansarddach sind bereits verschiefert. Eine hessische Firma baut Fenster ein. "23 Leute auf einmal", hat Martin Lapp gezählt, Architekt und Bauleiter des Bauherrn, der Firma Rebo Consult mit Sitz in Unterbreizbach im Wartburgkreis.