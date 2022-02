Das "Romantik Hotel" auf der Wartburg liegt herrlich idyllisch. Wer hier übernachtet, kann die schönsten Seiten des Unesco-Weltkulturerbes entdecken. Das Haus ist eine von nur zwei Fünf-Sterne-Unterkünften in Thüringen. Das Hotel auf der Wartburg und auch das zweite Fünf-Sterne-Hotel in Thüringen, das Hotel Elefant in Weimar, gehören zur Arcona-Hotelgruppe.