Eisenach Frau beißt Frau bei Streit um Hundeerziehung

Zwei Frauen sind in Eisenach in einen Streit um die Erziehung ihrer Hunde geraten, der völlig ausartete. Wie die Polizei mitteilte, biss eine Frau ihrer Kontrahentin dabei ins Bein.

In Eisenach sind zwei Hundehalterinnen aufeinander losgegangen. Eine Frau biss dabei ihre Kontrahentin. (Symbolbild)

In Eisenach sind zwei Hundehalterinnen aufeinander losgegangen. Eine Frau biss dabei ihre Kontrahentin. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Viennareport

Den Polizeiangaben zufolge war eine 27-Jährige am Freitag mit ihren Hunden im Park spazieren gegangen und hatte beobachtet, wie eine 57-Jährige ihren Hund geschlagen habe. Sie habe sie daraufhin angesprochen, und erklärt, dass man so keinen Hund erziehe.

Daraufhin entwickelte sich ein Streit, der so eskalierte, dass die beiden Frauen am Ende aufeinander einschlugen. Als die ältere Frau dabei stürzte, biss sie der jüngeren Hundehalterin in die Wade und verletzte sie. "Die Hunde sahen nur zu", erklärte die Polizei. Sie seien nicht übereinander hergefallen. Beide Frauen müssen sich nun wegen Körperverletzung verantworten.