Auch am Dienstag ist Jan Böhmermann nochmal mit dem E-Scooter in Thüringen unterwegs. Von Erfurt aus führt seine Tour wahrscheinlich an Weimar und Jena vorbei in Richtung Sachsen. Die Route verändere sich immer sehr spontan je nach Lage der Radwege. Böhmermanns Ziel ist es bereits am Mittwoch oder Donnerstag in der Kulturhauptstadt Europas 2025 in Chemnitz anzukommen. Dort soll die E-Scooter-Tour nach fast einer Woche enden.