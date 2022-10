Weniger Energie und CO2-Ausstoß, nur die Hälfte an Abwasser und keine Haldenerweiterung mehr: Mit einer dreistelligen Millionen-Summe soll das größte deutsche Kaliwerk des Düngemittel- und Salzherstellers K+S an der Werra umweltfreundlicher umgebaut und der Betrieb bis 2060 sichergestellt werden.

Möglich macht das der sogenannte Sekundärabbau: K+S will hochwertiges Salz aus stehengebliebenen Pfeilern gewinnen. Damit das Bergwerk trotzdem stabil bleibt, sollen trockene Abfälle aus der Produktion als Versatz um die Pfeiler herum eingebaut werden. Dabei wird die doppelte Menge vom abgebauten Rohstoff eingesetzt. Das habe man bereits zehn Jahre lang in Unterbreizbach erprobt, sagte ein Unternehmenssprecher MDR THÜRINGEN. Dieses Verfahren soll künftig auch am hessischen Standort Wintershall genutzt werden.

Bei dem sogenannten Projekt "Werra 2060" sollen bis 2027 mit einem dreistelligen Millionenbetrag auch die Umweltauswirkungen des Werks maßgeblich verringert werden, kündigte Vorstandschef Burkhard Lohr am Montag an. "Wir haben uns vorgenommen, diesen Standort mit deutlich weniger Prozessabwässern weiterzufahren."

Salzgewinnung in Deutschland - Das im Tagebau gewonnene Steinsalz wird als Industrie- und Gewerbesalz sowie Speise- und Auftausalz verwendet. - In Deutschland gibt es sieben aktive Steinsalzbergwerke, fünf davon gehören zu K+S. - Im Jahr 2020 belief sich die Jahresproduktion an verwertbarem Steinsalz nach Angaben der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Deutschland auf 5,28 Millionen Tonnen. Hinzu kamen 31,94 Millionen Kubikmeter Industriesole aus insgesamt zehn Gewinnungsstellen. - In sieben Salinen und mehreren kleineren unkonventionellen Produktionsanlagen wurden zudem 986.000 Tonnen Siedesalz aus 541.000 Tonnen Steinsalz sowie 1,98 Millionen Kubikmeter Sole produziert. - Meersalz wird zudem aus gereinigtem Nord- und Ostseewasser gewonnen.

In Unterbreizbach und am hessischen Standort Wintershall will K+S in der Kaliproduktion mit dem trockenen Aufbereitungsverfahren die Menge an Prozesswässern mehr als halbieren. Geplant ist, die verbleibenden Wässer fernab des Standorts zu entsorgen oder dauerhaft unter Tage zu speichern. Der Konzern rechnet damit, ab Ende 2027 keine Prozesswässer mehr in die Werra einzuleiten.