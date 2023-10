Was sind Listerien? Listerien sind Bakterien, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden und überall in der Umwelt vorkommen. Der Krankheitserreger kann durch die Behandlung der Lebensmittel abgetötet werden - beispielsweise durch Pasteurisieren. Fleisch- und Milchprodukte können dabei aber auch nachträglich auf verschiedene Weise mit dem Bakterium kontaminiert werden - durch mangelnde Personalhygiene oder unsaubere Maschinenteile in der Produktion zum Beispiel.



Quelle: Bayr. Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit