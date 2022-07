Das Bergbauunternehmen K+S darf die Halde Hattorf im Werk Werra abdecken. Das Regierungspräsidium Kassel hat die Pläne genehmigt. Wie die Behörde am Montag mitteilte, hat sie die "Haldentopabdeckung" auf einer Fläche von knapp zehn Hektar zugelassen.

Die Halde in Hattorf bei Philippsthal liegt auf hessischer Seite des Werks Werra, grenzt aber direkt an den Thüringer Kali-Standort Unterbreizbach an.