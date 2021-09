Der Bergbau-Konzern K+S mit Sitz in Kassel peilt für das erste Halbjahr 2022 die Flutung der Grube Springen im Wartburgkreis an. In das 1990 stillgelegte Bergwerk sollen Abwässer aus der Kalisalzproduktion im hessisch-thüringischen K+S-Werk Werra eingeleitet werden. Ein Unternehmenssprecher sagte am Montag, noch sei die Genehmigung nicht erteilt. "Das Genehmigungsverfahren läuft noch." Die Federführung habe das Thüringer Landesbergamt, aber auch das hessische Bergamt sei einbezogen. Alle Unterlagen seien eingereicht, auch geforderte Gutachten.