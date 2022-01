Das geltende Wasserrecht verlange, dass die Flüsse in der EU bis Ende 2027 in einen guten ökologischen Zustand versetzt würden, so der Bund. Keinem anderen Fluss werde so viel Salz zugemutet wie Werra und Weser, sagte der hessische Landesvorsitzende Jörg Nitsch. Die Folge sei eine ökologische Katastrophe.