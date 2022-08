Die Pläne des hessischen Konzerns K+S zur Einleitung von Kali-Lauge in die stillgelegte thüringische Kaligrube Springen sind offenbar auf Eis gelegt. Das Regierungspräsidium in Kassel hat dem Vorhaben das sogenannte "Einvernehmen" versagt, bestätigte ein Konzernsprecher MDR THÜRINGEN. Demnach gibt es unter anderem Bedenken, ob die Grube ausreichend gesichert ist. Nur wenn das Regierungspräsidium Kassel den Plänen zustimmt, können die Thüringer Bergbaubehörden das Vorhaben endgültig genehmigen.

Ob K+S seine Laugenabwässer irgendwann in die stillgelegte Grube entsorgen darf, ist damit wieder unklar. Die Bedenken der hessischen Bergbaubehörden sind offenbar zu groß. Konkret geht es darum, dass die Abwässer möglicherweise einen Sicherheitspfeiler schädigen können. Dieser trennt die hessischen und thüringischen Gruben voneinander.

Dem widersprechen sowohl der Konzern als auch die zuständigen Bergbaubehörden in Hessen und Thüringen. In den kommenden Wochen soll es demnach weitere Gespräche geben, in denen K+S die Unbedenklichkeit des Konzepts erneut nachweisen muss.