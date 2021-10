Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) hält Befürchtungen wegen einer möglichen "kalten Werksschließung" von Opel in Eisenach für nicht angebracht. Im Interview mit MDR aktuell sagte Wolf, sie wisse, dass die Situation für die Autohersteller wegen der weltweiten Lieferengpässe schwierig sei. Sie erwarte, dass die Schließung des Opel-Werks in Eisenach tatsächlich nur übergangsmäßig sei und dass die Produktion danach schnellstmöglich wieder anlaufe.

Wolf sagte weiter, sie stehe in Kontakt mit der Werksleitung, dem Stellantis-Konzern und dem Betriebsrat. Von all diesen Seiten gebe es positive Signale. Sie vertraue darauf, dass alles getan werde, um das Werk in Eisenach fit für die Zukunft zu machen und auch auf das neue Opel-Modell vorzubereiten. Wolf zeigte sich überzeugt, dass der Wert des Standorts Eisenach mit "seinen hochmotivierten Mitarbeitern und der schlanken Produktion" im Konzern bekannt sei. Opel in Eisenach: Rund 1.400 Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt. Bildrechte: dpa

Kurzarbeit bei Opel in Eisenach bis Jahresende

Der Stellantis-Konzern hatte am vergangenen Donnerstag mitgeteilt, dass die Produktion am Opel-Standort Eisenach bis zum Jahresende ruhen werde. Alle rund 1.400 Mitarbeiter wurden auf Kurzarbeit gesetzt. Das Unternehmen begründete dies mit der Pandemie und dem weltweiten Mangel an Halbleitern.