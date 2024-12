Es gab also aus Sicht der Optimisten einiges zu tun. Sie gingen es gründlich und systematisch an, trafen sich mit Landfrauen und Kirmesmädchen, allen, denen an der Tracht liegt und besprachen jedes einzelne Teil vom Rock bis zur Schürze. Was ist wichtig, charakteristisch für die Kieselbacher Tracht? Was muss erhalten bleiben? Und wo kann man ändern und vereinfachen, was sollte praktischer werden?