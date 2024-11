Die Gemeinde Gerstungen hat ein Problem: Nach Eingemeindungen ist sie von der Fläche her so groß wie Gera, hat aber nur ein Zehntel der Einwohner. Rund 9.000 Menschen leben in zwölf Ortsteilen. In neun davon gibt es Kindergärten, in denen aktuell 316 Kinder betreut werden. Tendenz sinkend - und keine Besserung in Sicht: Im Geburtenknick der Nachwendezeit seien diejenigen Frauen nicht geboren worden, die jetzt Kinder bekommen müssten, erklärt der Bürgermeister.