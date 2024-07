Bildrechte: MDR/Wolfgang Hentschel

Prozess Neonazi-Kampfsportgruppe: Urteil im "Knockout 51"-Prozess erwartet

Hauptinhalt

01. Juli 2024, 05:00 Uhr

Am Montag wird am Oberlandesgericht Thüringen das Urteil gegen vier Neonazis erwartet. Den jungen Männern wird unter anderem die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Angeklagten müssen mit mehrjährigen Freiheitsstrafen rechnen.