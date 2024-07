Wiederholt gab es im Prozessverlauf weitere Durchsuchungen gegen mutmaßliche weitere Mitglieder und Unterstützer, darunter auch der Landesvorsitzende der Partei "Die Heimat", ehemals NPD, Patrick Wieschke. Er gilt als Schlüsselfigur im Zusammenhang mit der rechtsextremen Immobilie "Flieder Volkshaus" in Eisenach, in der sich die Gruppe regelmäßig traf und auch für den Straßenkampf trainierte. Ende Mai wurde er wieder in den Eisenacher Stadtrat gewählt.