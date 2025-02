Unfallschwerpunkt Ministerium verspricht schnelle Hilfe am "Sprungschanzen-Kreisverkehr"

Nach einem Unfall im Februar vergangenen Jahres installierte das Landesamt für Bau und Verkehr eine Leitplanke am Kreisverkehr. Diese wurde allerdings nach den neuesten Unfällen im Januar und Dezember wieder abgebaut, weil sie laut Anwohnern den Effekt einer Sprungschanze verstärkte. Mittlerweile wurden am Kreisel 20 Reflektoren angebracht. Außerdem berate der Stadtrat von Bad Salzungen aktuell darüber, eventuell einen stationären Blitzer aufzustellen, sagte Stadtratsmitglied Anke Wirsing (BSW).

Erst am Mittwoch hatte Verkehrsminister Steffen Schütz (BSW) in Hämbach mit einer verzweifelten Anwohnerin am Kreisverkehr gesprochen. Bei der Frau sind eigenen Angaben zufolge seit dem Bau des Kreisels im Jahr 2016 acht Unfall-Fahrzeuge im Vorgarten gelandet. Dabei hatten sie teilweise die Grundstücksmauer oder den Zaun beschädigt. Manche Autos sollen ihr Wohnhaus nur knapp verfehlt haben. Wie die Polizei mitteilte, wurden bisher insgesamt 28 Unfälle am Kreisverkehr registriert.