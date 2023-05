Durch das Einleiten von Salz in die Werra sind laut Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) viele Fischarten geschädigt. Am Pegel in Gerstungen (Wartburgkreis) zeigen demnach mindestens zehn Prozent der Fische schwere Schäden, darunter offene Hautstellen oder gekrümmte Körper. Auch die Anzahl der Arten nehme immer weiter ab. "So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben", fordert der Thüringer Verbandschef Robert Bednarsky. In dem Fluss sei das ökologische System weitgehend zerstört.