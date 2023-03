Vorbild für Projekt in Bad Liebenstein war Gewerbepark im Hunsrück

In dem seit November 2022 laufenden Prozess am Landgericht Meiningen werden insgesamt 26 Fälle verhandelt. In der von der Verteidigung am Freitag verlesenen Erklärung der Angeklagten hieß es weiter, die Frau habe mit ihrer im Januar 2015 gegründeten Firma ansiedlungswillige Chinesen beraten und begleitet. In der von ihr erworbenen Immobilie habe sie ihren Kunden Geschäftsräume für ihre Firmen vermietet.

Von den Einnahmen daraus sollten die Kosten für Kauf und Sanierung der ehemaligen Klinik refinanziert werden. Vorbild für ihr Geschäftsmodell sei ein ähnliches Projekt in Rheinland-Pfalz gewesen, der Gewerbepark "Oak Garden" im Hunsrück. Sie habe ihr Vorhaben im Jahr 2015 unter anderem im Stadtrat sowie in einer Einwohnerversammlung in Bad Liebenstein vorgestellt. In den folgenden Jahren habe unter anderem der TÜV Thüringen Interesse für eine Zusammenarbeit mit ihr in Bad Liebenstein bekundet.

Ihre Kunden aus China seien alle finanziell gut ausgestattet gewesen. Sie habe keinen Zweifel gehabt, dass diese die ernsthafte Absicht gehabt hätten, sich in Bad Liebenstein anzusiedeln und dort Unternehmen zu betreiben, hieß es weiter in der Erklärung der Angeklagten.

In der Verhandlung am Freitag beantragten ihre Anwältinnen auch die Vorladung des Bad Liebensteiner Bürgermeisters Michael Brodführer und des stellvertretenden Landrates im Wartburgkreis, Udo Schilling, als Zeugen. Gegen die beiden Kommunalpolitiker war Anklage wegen Beihilfe erhoben worden. Ihre Verfahren wurden jedoch im vergangenen Jahr nach Zahlung von Geldauflagen laut Paragraf 153a der Strafprozessordnung eingestellt. Solche Auflagen können mit Zustimmung aller Prozessbeteiligten festgelegt werden, wenn das vorgeworfene Vergehen als geringfügig eingestuft wird. Die Betroffenen gelten dann nicht als vorbestraft.

In dem seit November 2022 dauernden Verfahren mit inzwischen fast 20 Verhandlungstagen hatte die Kammer eine aufwendige Beweisaufnahme vorgenommen. Unter anderem wurden Beamte der Bundespolizei befragt, die in dem Fall ermittelt hatten. Auch eine Mitarbeiterin der Ausländerbehörde des Wartburgkreises wurde befragt.

Sie hatten unter anderem angegeben, dass in einigen Fällen gefälschte Unterlagen wie etwa Sprachzeugnisse oder unzutreffende Lebensläufe vorgelegt worden seien. Zudem hätten die Antragsteller in der Regel kein oder nur sehr wenig Deutsch gekonnt. Hierzu ließ die Angeklagte am Freitag über ihre Anwältinnen erklären, dass ihre Mandanten in der Regel über ausreichende finanzielle Mittel verfügt hätten, um Übersetzungsdienste in Anspruch zu nehmen.

Ungewöhnliche Mischung von Geschäftsfeldern