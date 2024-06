Im ersten Wahlgang der Landratswahl hat im Wartburgkreis der CDU-Kandidat Michael Brodführer 42,9 Prozent und AfD-Kandidat Uwe Krell 32,1 Prozent der Stimmen geholt. Beide standen damit in einer Stichwahl am 9. Juni.

Die SPD unterstützt in der Stichwahl dabei den CDU-Kandidaten. Brodführer verfüge über ausgeprägte Verwaltungserfahrung und sei gut vernetzt, sagte Kreisvorsitzender Michael Klostermann. Auch die FDP unterstützt am 9. Juni den CDU-Kandidaten. Die Linke hatte gleich am Montag angegeben, bei den Stichwahlen im Wartburgkreis zur Wahl "demokratischer Kandidaten" aufzurufen. Die AfD werde weder indirekt noch direkt unterstützt, so Torsten Weil.