In Eisenach haben in dieser Woche an der Wartburgschule zweimal Schüler ihre Lehrer angegriffen. Auf Anfrage von MDR THÜRINGEN haben Stadt und Schulamt einen Bericht der "Thüringer Allgemeine" bestätigt. In einem Fall soll in einer neunten Klasse ein Schüler seinen Lehrer geschlagen und einen Stuhl auf ihn geworfen haben.