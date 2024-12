"Ich baue seit 25 Jahren Schutzplanken und wurde noch nie in so einer Art und Weise beschimpft, wie hier", sagte Friedhelm Jung. Er ist Niederlassungsleiter der Leitplanken-Baufirma Erwin Peetz, die in diesem Jahr auf den Bundesstraßen B84 und B278 von der hessischen Grenze bis nach Eisenach neue Leitplanken baute. "Am häufigsten wurden wir zwischen der Grenze zu Hessen und Buttlar beschimpft", so Jung weiter.

Bildrechte: Erwin Peetz GmbH/Friedhelm Jung