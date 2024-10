Unbekannte haben Polizeiangeben zufolge am Wochenende die Liboriuskapelle in Creuzburg beschmiert. Demnach hinterließen sie am beliebten Ausflugsziel und Fotomotiv mit Sprühfarbe zwischen Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen sowohl einen Schriftzug als auch Symbole. Der Sachenschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

