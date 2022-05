Eine stationäre Rehabilitation, wie sie in Bad Salzungen angeboten wird, dauere zwischen drei und sechs Wochen, sagt Andreas Dösch. Schon sehr früh nach Beginn der Corona-Pandemie bot die Klinik Long-Covid-Behandlungen an. "Wir waren ein Haus der ersten Stunde", sagt der Chefarzt.

In die Parkklinik kommen "Patienten in allen Phasen der Erkrankung, sobald die Infektiosität nicht mehr gegeben ist", sie also nicht mehr ansteckend sind, sagt der Chefarzt. "Vier Wochen nach überstandener Akuterkrankung sollten bei anhaltenden Symptomen die Weichen für weiterführende Maßnahmen gestellt werden."