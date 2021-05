Vorausgesetzt, die Wartburg kann bald wieder öffnen, können Besucher die Ausstellung bis zum 31. Oktober, dem Reformationstag, besichtigen. Die Wartburg-Stiftung feiert das Jubiläum von Luthers Aufenthalt in den Mauern der Burg zwei Jahre lang. 2022 ist eine Ausstellung geplant, die die Bibelübersetzung in den Mittelpunkt rückt.

Am 4. Mai 1521 war Luther auf dem Rückweg vom Reichstag in Worms im Glasbachgrund bei Eisenach zum Schein entführt und auf die Wartburg in Sicherheit gebracht worden. Er lebte bis März 1522 unter dem Schutz des Kurfürsten Friedrich des Weisen auf der Wartburg und nutzte in dieser Zeit den Decknamen Junker Jörg. Von Ende 1521 an arbeitete Luther an der Übersetzung des Neuen Testaments aus dem griechischen Originaltext ins Deutsche. Er schuf damit die Voraussetzung für eine einheitliche deutsche Schriftsprache.