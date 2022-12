Sextortion Erneut Erpressung mit Nacktfotos in Thüringen

Ein Mann aus Bad Salzungen ist mit Nacktfotos erpresst worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 34-Jährige mehrere Fotos von sich an eine unbekannte Frau in einem sozialen Netzwerk verschickt. Diese drohte daraufhin, die Bilder zu veröffentlichen, wenn er nicht 7.000 Euro an sie zahle. Als der 34-Jährige nicht zahlte, veröffentlichte die Unbekannte die Bilder im Netz. Der 34-Jährige habe zuvor erst auf eine Freundschaftsanfrage der Frau reagiert und dann regelmäßig Nachrichten mit ihr ausgetauscht. Die Polizei ermittelt.