Ein Schatz "mit Blut dran"

In zwei weiteren Kammern des Bergwerks fand sich Kunst- und Kulturgut vor allem aus den Staatlichen Museen in Berlin, vom Kupferstichkabinett über zahlreiche Werke Alter Meister, Skulpturen und Teppiche bis zu Stücken der Ägyptischen Sammlung. Auch die berühmte Büste der Nofretete soll für kurze Zeit in Merkers eingelagert worden sein. Außerdem Säcke, Koffer und Kisten mit Raubgut der SS – von Schmuck und Uhren bis hin zu Zahngold. An diesem Schatz "hängt auch viel Blut dran", sagt Bernd Berger, der langjähriger Bergwerksführer im Erlebnisbergwerk Merkers die Geschichte gut kennt.

Salzbergwerke waren im Krieg viel gefragte Orte in ganz Deutschland. Trocken und sicher vor feindlichen Luftangriffen ließen sich dort Dokumente, Schätze aller Art, aber auch Munition und Industrieanlagen in großen Räumen unterbringen. Allein in 17 Schachtanlagen im Werra-Kali-Revier gab es damals solche Nutzungen, sagt Wolfgang Wollny. Der ehemalige Bürgermeister von Merkers sammelt seit vielen Jahren Material zu den damaligen Ereignissen. Eingelagert wurden ostpreußische Kirchenbücher genauso wie die Bibliothek des Reichspatentamtes und das Ausrüstungsdepot der Heeresverwaltung.

Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Hinweise von Zwangsarbeitern

"Aber Merkers war ganz speziell", sagt Bernd Berger, "weil es eben diese extremen Dimensionen hatte. Wo liegen schon mal 220 Tonnen Gold?" Im Februar und März hatte die Deutsche Reichsbank den größten Teil ihrer Edelmetall- und Devisenreserven in die vermeintlich sichere Rhön verlegen lassen – die Transporte waren der amerikanischen Aufklärung vermutlich nicht entgangen. Am 4. April hatte die US-Armee Merkers kampflos eingenommen, in den Tagen darauf wohl von Zwangsarbeitern erfahren, wo sich ihr eigentliches Ziel befand.