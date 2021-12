Der Modellpark "Mini-a-thür" in Ruhla (Wartburgkreis) will ab dem kommenden Jahr auch an Thüringer Persönlichkeiten erinnern. Geschäftsführer Thomas Brohm sagte MDR THÜRINGEN, geplant sei eine Ausstellung über Denkmäler oder besondere Gebäude, die mit diesen Personen verbunden sind. Als Beispiel nannte er das Geburtshaus des Kartografen Hermann Haack, der 1872 in Friedrichswerth im Landkreis Gotha geboren wurde. Diese Ausstellung soll nach und nach ergänzt werden.