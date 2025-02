Valentina Busik ist die frisch gekürte "Miss Germany". Die angehende Dermatologin ist in Eisenach aufgewachsen und arbeitet an der Hautklinik des Universitätsklinikums Gießen. Beim Miss-Finale stellte die 27-Jährige ihr Pilotprojekt vor: Sie übersetzt Medizin-Fachjagon mittels künstlicher Intelligenz in 40 Sprachen und Gebärdensprache.

"Ich bin Ärztin in einem der reichsten Länder der Welt, mit Technik wie in einem Raumschiff", sagte Busik auf der Bühne im Europa-Park in Rust bei Freiburg. Die Kommunikation könne aber oft verbessert werden.

Erstmals hatte im Finale das Publikum das letzte Wort. Zur Wahl standen neun Frauen, die etwas bewegen wollen.

Unternehmerische Werte statt alte Schönheitsideale

Der einstige Schönheitswettbewerb hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Es geht nicht mehr um Laufsteg-Auftritte im Bikini, sondern um Frauen, die etwas bewegen wollen. Dieses Mal stand noch mehr als in den vergangenen Jahren das Thema Wirtschaft und Frauen in der Arbeitswelt im Fokus.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Christian Lademann